خمسة انتصارات والكرخ يتصدر دوري النخبة لكرة اليد

2024-12-07 21:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري النخبة العراقي 2025-2024.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق كربلاء على بلدية البصرة بنتيجة 32 - 20 هدفاً، وفوز السليمانية على الكوفة بنتيجة 27 - 24 هدفاً.

هذا وفاز فريق القاسم على المسيب بنتيجة ( 33 - 25 ) هدفاً، وفاز الجيش على الحشد الشعبي بنتيجة ( 32 - 31 ) هدفاً، كما فاز الفتوة الموصلي على الناصرية بنتيجة ( 21 - 20 ) هدفاً.

وتصدر فريق الكرخ ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة السادسة، برصيد 18 نقطة، يليه الجيش بالوصافة برصيد 15 نقطة، بينما حل الحشد الشعبي ثالثاً بنفس رصيد نادي الجيش لكن بفارق الأهداف.