الفصائل العراقية بشأن أحداث سوريا: لم نشارك في المعارك لكن "السيدة زينب" خط أحمر

2024-12-07 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية في سوريا، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، عدم المشاركة، حتى الآن، في المعارك الدائرة على الاراضي السورية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة بكل عناوينها لم تشارك في المعارك السورية حتى الان وهي تراقب الاحداث عن كثب".

واضاف أن "وجود الفصائل العراقية في سوريا محدد وبمناطق معينة ومنها محيط السيدة زينب في ريف دمشق"، مشددا، على أن "هناك خطوط حمراء لن نتنازل عنها مهما كلف الامر ولدينا الاستعداد لأي طارئ".

وأشار إلى أن "مشاركة الفصائل في الاحداث السورية من عدمه لم يحدد حتى الان ولكن الاقتراب من المراقد المقدسة خط أحمر والجميع يدرك مخاطر المضي بهذا الخيار من قبل أي طرف".

وقبل ذلك، أكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، إعادة الانتشار حول منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، الاحد (1 كانون الأول 2024)، إن "فصائل المقاومة بكل عناوينها ومنها العراقية لديها بالفعل وجود ميداني في منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق يعود لسنوات طويلة وساهمت في الدفاع عنها ابان محاولات جماعات إرهابية الوصول اليها وخاضت معارك شرسة وقدمت مئات الشهداء والجرحى".

وأضاف انه " في خضم التطورات الأخيرة في بعض المناطق السورية وعودة التنظيمات المسلحة الى المشهد مرة أخرى والتي أعلنت من خلال بعض قياداتها بان المراقد المقدسة ستكون ضمن لائحة أهدافها المقبلة تم اتخاذ قرار بإعادة الانتشار حول مرقد السيدة زينب من خلال استراتيجية امنية متعددة المحاور".

وأشار الى ان " منطقة السيدة زينب خط احمر والفصائل لن تتوانى بالدفاع عنها مهما كلفت من دماء وهناك بالفعل استعدادات ميدانية تحسبا لاي طارئ".