2024-12-07 22:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى نفت الرئاسة السورية، اليوم السبت، ما تردد حول مغادرة الرئيس بشار الأسد، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى. وجاء في بيان أصدرته الرئاسة: "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى". ونفت الرئاسة السورية "كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة […]

