مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

2024-12-07 22:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيواصل فريق مانشستر سيتي التخبط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 15 للدوري.وتقدم أصحاب الأرض مرتين بهدفي كل من المدافعين الكولومبي دانيال مونوز والفرنسي ماكسينس لكرواكس في الدقيقتين (4، 57) على الترتيب.و رد الضيوف في كل من المرتين بهدف التعادل بواسطة المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، والمدافع الإنجليزي ريكو لويس في الدقيقتين (31، 68) على الترتيب.واكتفى فريق مانشستر سيتي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 27 نقطة وبقي في المركز الرابع ضمن جدول ترتيب الدوري "البريميرليج".بينما رفع نادي كريستال بالاس رصيده إلى 13 نقطة وتقدم إلى المركز السادس عشر على سلم الترتيب، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ليستر سيتي قبل مباراته أمام ضيفه برايتون يوم غد الأحد.