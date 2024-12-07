نادي الجيش يتغلب على الحشد في دوري النخبة لكرة اليد
2024-12-07 22:15:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب نادي الجيش، اليوم السبت، على نادي الحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد.
واستطاع نادي الجيش التغلب بنتيجة (32/31) بفارق هدف واحد في المباراة التي جرت ضمن الجولة السادسة للمرحلة الأولى من دوري النخبة للرجال لكرة اليد.
تغلب نادي الجيش، اليوم السبت، على نادي الحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد.
واستطاع نادي الجيش التغلب بنتيجة (32/31) بفارق هدف واحد في المباراة التي جرت ضمن الجولة السادسة للمرحلة الأولى من دوري النخبة للرجال لكرة اليد.