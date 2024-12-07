نادي الجيش يتغلب على الحشد في دوري النخبة لكرة اليد

2024-12-07 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي الجيش، اليوم السبت، على نادي الحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد.واستطاع نادي الجيش التغلب بنتيجة (32/31) بفارق هدف واحد في المباراة التي جرت ضمن الجولة السادسة للمرحلة الأولى من دوري النخبة للرجال لكرة اليد.