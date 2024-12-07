2024-12-07 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى شهيد هزار في كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، يوم السبت، إنقاذ 22 مصاباً خلال أقل من عشر ساعات، نتيجة وقوع خمسة حوادث سير مختلفة، رغم الإضراب العام للطاقم الطبي والموظفين.

وتمكنت المستشفى بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من تقديم الرعاية الطبية العاجلة، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول سلامة الطرق والخدمات الصحية.

وذكر البيان، أن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم فور وصولهم إلى المستشفى، بينما فارق اثنان من الضحايا الحياة متأثرين بإصاباتهم البليغة.

وأوضح البيان أن الحوادث وقعت في ظروف متفرقة خلال فترة زمنية قصيرة، مما تسبب في ضغط كبير على الكوادر الطبية. ورغم الإضراب العام الذي يشهده الطاقم الطبي للمطالبة بتحسين الأوضاع الوظيفية.

وأكدت المستشفى أنه تم تفعيل فرق الطوارئ لتقديم الخدمات الضرورية للمصابين.

وأشادت إدارة المستشفى بتفاني الفرق العاملة خلال الأزمة، داعية الجهات المعنية إلى تعزيز خدمات الطوارئ ودعم الكوادر الطبية لتتمكن من التعامل مع هذه الظروف الصعبة.

وتشهد مناطق إقليم كوردستان ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير، نتيجة ضعف البنية التحتية للطرق وغياب الالتزام بقوانين المرور ومستشفى شهيد هزار، أحد المرافق الصحية الرئيسية في كرميان، يعاني كغيره من المؤسسات من أزمات متكررة تتعلق بالإضرابات والضغط على الموارد البشرية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع الصحي في ظل تزايد التحديات.