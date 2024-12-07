دوري المحترفين لكرة السلة: فوز زاخو والدفاع الجوي

2024-12-07 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز نادي زاخو على نادي الحلة بنتيجة 87-81 في المباراة التي جرت المباراة في قاعة نادي زاخو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

كما تغلب نادي الدفاع الجوي على نادي الحشد الشعبي بنتيجة 79-74 نقطة لحساب دوري المحترفين العراقي بكرة السلة، في مباراة جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

ويلاقي فريق الكرخ يوم غد ضمن المنافسات ذاتها ضيفه فريق غاز الشمال، وتقام المباراة مساء يوم غد الأحد في قاعة نادي الكرخ المغلقة.

الى ذلك؛ توج نادي دهوك بلقب دوري اندية الدرجة الثانية بعد تغلبه على نادي سولاف الجديد في المباراة النهائية التي اقيمت على قاعة نادي دهوك ليتأهلا معاً إلى دوري أندية الدرجة الأولى.

فيما حقق نادي جامعة السليمانية المركز الثالث بعد فوزه على نادي آسو.