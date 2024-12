2024-12-07 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بأن قوات من الحشد الشعبي اقدمت على اغلاق مكتب تابع لفصيل “ابو الفضل العباس” بمنطقة الكرادة ببغداد. وذكرت المصادر لـ “عراق اوبزيرفر”، أن “تم غلق مكتب تابع لاوس الخفاجي ولقوات ابو الفضل العباس في منطقة الكرادة محلة 909 من قبل امن الحشد الشعبي”. وأضافت أن “السبب يعود …

