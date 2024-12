الهجرة: مستعدون لأي نزوح من سوريا إلى العراق

2024-12-07 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، استعدادها لحدوث أي نزوح من سوريا باتجاه العراق، وذلك على خلفية المعارك المندلعة بين المعارضة والنظام السوري. وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث لبرنامج متلفز، إن "المشهد في سوريا سيكون أسوأ من الموصل"، مبيناً أن "إجراءات العراق لمواجهة داعش 2014 تختلف عن تحركات سوريا الآن". وأوضح […]

