2024-12-07 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، من "عواقب وخيمة وأزمة لجوء" جراء التصعيد في سوريا، معلناً تأييد بغداد لـ"الحل السياسي الشامل" في سوريا. جاء ذلك خلال لقائه، بوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024 في دولة قطر، بحسب بيان تلقته (المدى). وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة […]

The post العراق يحذر من "أزمة لجوء" جراء التصعيد في سوريا appeared first on جريدة المدى.