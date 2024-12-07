2024-12-07 23:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، أهمية مشروع غابات بغداد المستدامة في توفير ملاذ ترفيهي ومساحات خضراء للعائلة العراقية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم السبت، الأعمال التنفيذية لمشروع غابات بغداد المستدامة، التي ستنفذ على أرض (معسكر الرشيد سابقاً)، بمساحة تتجاوز 12 مليون م2".وبيَّن السوداني، في كلمة له خلال حفل إطلاق العمل، بحسب البيان، أن "المشروع يعدّ أول مشروع من نوعه ينفذ في العراق، من حيث النوع والمساحة والفعاليات، كما سيكون الأول على مستوى المنطقة أيضاً"، مؤكداً على "الشراكة مع القطاع الخاص المتمكّن فنياً ومادياً في تنفيذه."وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "للسكن أولويةً في منهاج الحكومة، لكن ليس على حساب استثمار المساحات داخل بغداد، بل بإنشاء مدن سكنية جديدة تتضمن نسبة كبيرة من المساحات الخضراء، حيث ستشيد في أطراف بغداد، مدينة علي الوردي، ومدينة الجواهري السكنيتين"، مشيراً إلى أن "منهج عمل الحكومة، وبخطط علمية، يعتمد مشاريع الإعمار والتنمية في بغداد وكل المحافظات."وقال السوداني، بحسب البيان، أن "التحديات البيئية والتلوث مشكلة تواجه العراق والعالم، في ظل زيادة التصحّر واختفاء الغطاء النباتي، من أراضٍ كثيرة وانخفاض مناسيب الأنهار"، مؤكدا أن "هناك استخدام جائر للأراضي الخضراء بتحويلها لمشاريع سكنية وغيرها، فضلاً عن التلوث بكل المحافظات، وفي الجنوب بسبب حرق الغاز، وهو التحدّي الذي تعمل الحكومة على وقفه".وأشار إلى أن "الملف البيئي أحد أبرز الأولويات في البرنامج الحكومي، وعملنا فيه على عدّة محاور وأنشطة وفعاليات"، مضيفا: "أطلقنا مشاريع ستراتيجية لتقليل الانبعاثات، وعلى صعيد محطّات المعالجة وتنقية المياه، للحفاظ على مياه الأنهر."وتابع، "اشترطنا في كل الإجازات الاستثمارية للمجمّعات والمُدن السكنية، وجود مساحات كبيرة تُخصص كمناطق خضراء وغطاء نباتي"، لافتا إلى أن "مشروع (معسكر الرشيد) محل اهتمام المطورين العقاريين، وسبق أن أحيلت أكثر من إجازة استثمارية لمدن سكنية لهذا الموقع."وبين أنه "بعد تسلّمنا مهامّ الحكومة درسنا إعادة توزيع النشاطات، خصوصاً في بغداد التي تفتقر للأراضي الخضراء"، مؤكدا أن "معسكر الرشيد فيه مشاكل إدارية، وصدر القرار بتحويل كامل المساحة البالغة 5 آلاف دونم إلى غابة ترفيهية ومساحات خضراء."وتابع: "بدأنا بالتنفيذ وإكمال الإجراءات، وتمت تهيئة الموافقات من كل الوزارات، وإزالة التجاوزات، بحلول لها بدائل"، مبينا أنه "لهذا المشروع أهمية كبيرة من الناحية البيئية للعاصمة، ويوفر ملاذاً للعائلة العراقية في بغداد."وأوضح، أنه "حرصنا على توفير السبل الضرورية لهذه المشاريع، ضمن خطة تعالج التشوّهات البيئية في بغداد والمحافظات".يُذكر أن مشروع غابات بغداد المستدامة، يعدُّ أكبر غابة حضرية في البلد، وسيكون وجهة سياحية وترفيهية وثقافية بارزة، إلى جانب دوره البيئي المهم، إذ يشتمل على غابات عملاقة تضمّ نحو مليون شجرة معمّرة مقسمة على 28 غابة متنوعة النشاطات، إلى جانب جدواه الاقتصادية حيث سيوفر 80 ألف فرصة عمل متنوعة.