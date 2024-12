2024-12-08 00:55:06 - المصدر: جريدة المدى

 لطفية الدليمي نعيشُ في عصرنا الحالي وسط بيئة ضوضائية صار معها الكائن البشري يعاني -رغماُ عنه- شيزوفرينيا ضوضائية. الضوضاء تحيطنا كلّ آن وكلّ مكان. لا مهرب لنا من هذه البيئة الضوضائية حتى ونحنُ في غرف نومنا، ولم نعدْ نمتلكُ رفاهية طيّب الذكر (كانْتْ) حيثُ التمشّي وحيداً لمسافات طويلة في عمق الغابات يستطيعُ شفاء اعتلالات […]

