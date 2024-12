2024-12-08 00:55:06 - المصدر: جريدة المدى

ثائر صالحقدم عمل جورج فريدريك هندل الدرامي / التراجيدي "ثيودورا" قبل 275 سنة تقريباً (آذار 1750) على مسرح كوفنت غاردن في لندن. كان أحد آخر الأعمال الضخمة التي كتبها هذا العبقري الألماني - الانكليزي الذي توفي سنة 1759. ألف هندل 25 اوراتوريو في حياته إثنان منها بالإيطالية وواحد بالألمانية استنادا إلى نص الشاعر الألماني برتولد […]

