2024-12-08 01:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 7 - 12 (كونا) -- كشف اليوم السبت عن مواعيد مواجهات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ26 (خليجي زين - 26) المقرر أن تستضيفها دولة الكويت في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري و3 يناير المقبل.وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان عبر حسابه في منصة (اكس) إن مواجهات الافتتاح للمجموعة الأولى والمقرر لها السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري "لم يتم اعتماد توقيت إقامتها حتى الآن" علما بأن منتخب الكويت سيلاقي نظيره العماني على استاد جابر الأحمد الدولي في حين يلتقي منتخب قطر نظيره الإماراتي على استاد جابر مبارك الصباح.ووفق البيان تنطلق مواجهات الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة الثانية يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري بلقاء منتخب العراق ونظيره اليمني الساعة الـ25ر17 على استاد جابر مبارك الصباح ليواجه منتخب السعودية نظيره البحريني الساعة الـ30ر20 على استاد جابر الأحمد الدولي.وتأتي مواعيد مواجهات البطولة على النحو التالي: - (الجولة الثانية).. يوم الثلاثاء 24 ديسمبر: (عمان x قطر).. الساعة 25ر17 على استاد جابر مبارك الصباح.(الكويت x الإمارات).. الساعة 30ر20 على استاد جابر الأحمد الدولي.يوم الأربعاء 25 ديسمبر: (اليمن x السعودية).. الساعة 25ر17 على استاد جابر مبارك الصباح.(البحرين x العراق).. الساعة 30ر20 على استاد جابر الأحمد الدولي.- (الجولة الثالثة).. يوم الجمعة 27 ديسمبر: (الكويت x قطر).. الساعة 30ر17 على استاد جابر الأحمد الدولي.(الإمارات x عمان).. الساعة 30ر17 على استاد جابر مبارك الصباح.يوم السبت 28 ديسمبر: (العراق x السعودية).. الساعة 30ر17 على استاد جابر الأحمد الدولي (البحرين x اليمن).. الساعة 30ر17 على استاد جابر مبارك الصباح.ولم تحدد مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية حتى الآن. (النهاية) س ع د / م ص ع