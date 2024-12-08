وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة احتواء الأزمة السورية عبر التفاوض

2024-12-08 01:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة احتواء الأزمة السورية عبر التفاوض.وقال حسين في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "بحثنا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة، التحديات التي تواجه المنطقة، وناقشنا خطورة الوضع في سوريا وضرورة احتواء الأزمة عبر التفاوض لوقف التصعيد، حقناً للدماء وإنهاءً للمعاناة الإنسانية".