بالصور: محافظ ذي قار يتابع أعمال رفع التجاوزات في ساحة الحبوبي ومناطق متفرقة من الناصرية

2024-12-08 01:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أجرى محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي جولة ميدانية في ساحة الحبوبي وعدد من المناطق المتفرقة في مدينة الناصرية، لمتابعة أعمال رفع التجاوزات وإعادة تنظيم الشوارع والساحات العامة، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل الحركة المرورية في المدينة. وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أشادوا بهذه الخطوة، معتبرين...

