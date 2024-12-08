2024-12-08 02:45:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني، بأن قوات سوريا الديمقراطية، ستتسلم إدارة المنفذ السوري العراقي، بعد انسحاب الجيش السوري، ودخوله إلى الأراضي العراقية. وقال المصدر في حديث لـ “إيشان”، إن “قوات قسد، أعطت تنبيهاً للعراق، كي لا تتفاجأ قواته، بوجود قوات سوريا الديمقراطية في إدارة المنفذ مع العراق”. وأضاف، أن “أنباءً أخرى تفيد بتوجه عناصر من الجماعات المسلّحة […]

ظهرت المقالة بعد “انسحاب الجيش”.. مصدر لـ “إيشان”: قسد ستتسلم إدارة الحدود السورية مع العراق أولاً على ايشان.



