بغداد ملتزمة بعدم التدخل في الأزمة السورية.. لكن ماذا لو اقتربت العمليات العسكرية من الحدود؟

2024-12-08 03:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تبدو بغداد حتى الساعة ملتزمة بـ»الموقف المحايد» تجاه سوريا، لكن ماذا لو اقتربت العمليات العسكرية هناك أكثر إلى العراق؟لا تزال هناك ضبابية بخصوص موقف الحكومة من نظام بشار الأسد السوري، فضلاً عن الضغوط الإيرانية.هناك أيضاً أطراف مهمة في معادلة السياسة الشيعية تدعو للتدخل، والفصائل تؤيد هذا الموقف.وبعد سيطرة الفصائل المسلحة السورية على […]

