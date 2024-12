2024-12-08 03:05:07 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة/ المدىخلال زيارته للهند، يوم الأربعاء وصف وزير خارجية الكويت، عبد الله على اليحيى، الهند بانها شريك مهم جدا، مثنيا على رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بقوله ان الكويت تعتقد بأن الزعيم الهندي هو أحد أكثر الشخصيات حكمة في العالم.وقال وزير الخارجية الزائر خلال كلماته الافتتاحية عند لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار […]

The post الكويت تعتبر رئيس وزراء الهند من أكثر الشخصيات حكمة appeared first on جريدة المدى.