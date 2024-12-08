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› فيديو | الجيش السوري ينسحب من مواقعه في دمشق
فيديو | الجيش السوري ينسحب من مواقعه في دمشق
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2024-12-08 05:00:02 - المصدر: قناة العربية
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