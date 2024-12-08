مبابي يتمم مئويته الثانية أمام جيرونا

2024-12-08 08:15:17 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار على جيرونا بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا، في معقل الفريق الكتالوني مونتيليفي.

وسجل أهداف ريال مدريد: جود بيلينجهام، أردا جولر، ومبابي، في الدقائق (36، 55، و62).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مبابي وصل لهدفه رقم 200، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وذلك بعد 261 مباراة.

وجاءت أهداف مبابي على النحو التالي: (175 مع باريس سان جيرمان)، (16 رفقة موناكو)، (9 بقميص ريال مدريد).

وبهذا الانتصار، رفع الميرينجي رصيده إلى 36 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، الذي لعب مباراة أكثر، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 22 نقطة، في المركز الثامن.