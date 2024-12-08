وزير الداخلية يصل إلى قضاء حديثة غربي الأنبار

2024-12-08 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، صباح اليوم الأحد، قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنه "من المؤمل أن يجري الشمري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ويطلع على عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ضمن هذا القضاء".وأضاف البيان أنه "كما تتضمن هذه الزيارة لقاء شيوخ ووجهاء عشائر محافظة الأنبار، فضلا عن اللقاء بأسر الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال للوقوف على أهم احتياجاتهم وطلباتهم"...





