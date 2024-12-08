العراق ثاني أكبر مصدر للنفط إلى أميركا للأسبوع الثاني

2024-12-08 09:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، حلول العراق بالمرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا متخطيا بذلك المكسيك والسعودية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 6.333 ملايين برميل يوميا منخفضة، بمقدار 676 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.657 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 397 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 120 الف برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 277 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.044 برميل يومياً. تلتها السعودية بمتوسط 392 الف برميل يوميا، ثم البرازيل بمتوسط 348 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمتوسط 283 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك بمعدل 279 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا كانت بمعدل 204 آلاف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 173 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 110 آلاف برميل يوميا، ومن الاكوادور 103 آلاف برميل يوميا.