وزير الداخلية يصل الى حديثة للاجتماع في تشكيلات الوزارة ولقاء العشائر

2024-12-08 09:10:08 - المصدر: الفرات نيوز



وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له ، صباح اليوم الاحد ، قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار .

ومن المؤمل أن يجري الشمري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ويطلع على عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ضمن هذا القضاء.

كما تتضمن هذه الزيارة لقاء شيوخ ووجهاء عشائر محافظة الأنبار ، فضلا عن اللقاء بأسر الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال للوقوف على أهم احتياجاتهم وطلباتهم.

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المكتب الإعلامي للسيد وزير الداخلية

8 كانون الأول 202