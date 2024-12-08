وزير الداخلية يصل الى حديثة للاجتماع في تشكيلات الوزارة ولقاء العشائر
2024-12-08 09:10:08 - المصدر: الفرات نيوز
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له ، صباح اليوم الاحد ، قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار .
ومن المؤمل أن يجري الشمري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ويطلع على عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ضمن هذا القضاء.
كما تتضمن هذه الزيارة لقاء شيوخ ووجهاء عشائر محافظة الأنبار ، فضلا عن اللقاء بأسر الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال للوقوف على أهم احتياجاتهم وطلباتهم.
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المكتب الإعلامي للسيد وزير الداخلية
8 كانون الأول 202