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وزير الداخلية يصل الى حديثة للاجتماع في تشكيلات الوزارة ولقاء العشائر

وزير الداخلية يصل الى حديثة للاجتماع في تشكيلات الوزارة ولقاء العشائر
وزير الداخلية يصل الى حديثة للاجتماع في تشكيلات الوزارة ولقاء العشائر
2024-12-08 09:10:08 - المصدر: الفرات نيوز


وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له ، صباح  اليوم الاحد ، قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار .
ومن المؤمل أن يجري الشمري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ويطلع على عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ضمن هذا القضاء. 
كما تتضمن هذه الزيارة لقاء شيوخ ووجهاء عشائر محافظة الأنبار ، فضلا عن اللقاء بأسر الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال للوقوف على أهم احتياجاتهم وطلباتهم. 

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المكتب الإعلامي للسيد وزير الداخلية 
8 كانون الأول 202

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