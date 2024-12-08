اليوم ختام الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق باقامة مباراتين في بغداد ودهوك

2024-12-08 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الاحد، مباراتان في ختام الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق بكرة القدم في بغداد ودهوك.

ويلاقي فريق دهوك بالمباراة الاولى ضيفه فريق ديالى عند الساعة الخامسة والربع مساءً .

بينما يواجه فريق النفط في المباراة الثانية ضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ 7:30 مساءً .

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق ، قررت تعديل مكان مباراة النفط أمام القوة الجوية لحساب الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لدوري نُجومِ العراق، التي ستقام اليوم الأحد، من ملعب الكوت إلى ملعب الشعب الدولي، على أن تقام في الساعة الـ 7:30 مساءً بدلا من التوقيت السابق عند الساعة الـ 2:30 عصراً .