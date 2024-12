حكومة تصريف أعمال بسوريا بقيادة الجلالي حتى تسليم السلطة لقيادة يختارها الشعب

2024-12-08 09:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أيِ قيادة يختارها الشعب ولأيِ اجراءات تسليم للسلطة. وأعلن الجلالي استعداده لتسليم المرافق العامة والمؤسسات، وأنه يمد يده إلى المعارضين بعد إعلانهم عدم التعرض لأيِ إنسان. واعرب عن امله بأن يفكر جميع السوريين بعقلانية بشأن مصلحة وطنهم، وقال...

