اليوم.. الجوية بمواجهة النفط في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري النجوم

2024-12-08 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري نجوم العراق بإقامة مباراتين، أبرزها قمة النفط والقوة الجوية على أديم ملعب الشعب الدولي.

ويبدأ فريق الصقور حقبة جديدة تحت قيادة المدرب لؤي صلاح الذي تسلم المهمة خلفاً للقطري وسام رزق، ويطمح الأزرق الجوي الى تحقيق الفوز وتعويض ما فاته في المنافسة القارية، من جانبه يسعى النفط إلى تحقيق نتيجة إيجابية بغية الاستمرار في المربع الذهبي.

وفي لقاء آخر، ينشد دهوك الفوز عندما يستضيف ديالى، أملاً منه بالتقدم بالمسابقة، ولم تكن بداية صقور الجبال موفقة، إذ يمتلك (5) نقاط من ست مباريات خاضها حتى الآن، مكتفياً بفوز وحيد تحقق على حساب النجف .

وسوف تقوم القناة العراقية الرياضية، بالنقل المباشر لأحداث المباراتين مع الاستوديو التحليلي.



