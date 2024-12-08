يار الله يتفقد القطاعات الأمنية في صلاح الدين

2024-12-08 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاحد، القطاعات الأمنية في صلاح الدين.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله تفقد القطاعات الأمنية في صلاح الدين".