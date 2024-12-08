العبادي: نأمل بسوريا موحدة وآمنة ومتصالحة مع نفسها والعالم

2024-12-08 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعرب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن أمله بأن تكون سوريا موحدة وآمنة ومتصالحة مع نفسها والعالم.

وقال العبادي في تغريدة له على موقع (اكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "قلت سابقاً، وأعيد اليوم كما لا يمكن للاستبداد أن يستمر، فلا يمكن للإرهاب أو الفوضى أو الاحتراب أن ينجح".

وأضاف: "كلي أمل أن نشهد سوريا موحدة وآمنة ومتصالحة مع نفسها والعالم"، منوهاً بأن "بين العراق وسوريا مشتركات هائلة يمكن توظيفها لخير الشعبين".

وتابع: "لقد سئمت شعوبنا الحروب والصراعات، وهي ترنو لعهد السلام والبناء"، داعياً الى "العمل جميعاً على إطفاء نيران الفتن والصراعات والحروب، لخير الشعوب".