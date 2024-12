2024-12-08 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةمع فرار بشار الأسد إلى وجهة مجهولة فجر اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، أسدل الستار على حكم عائلة الأسد الذي استمر لمدة 53 عاماً و9 أشهر و18 يوماً، منذ أن تولى حافظ الأسد السلطة في 22 شباط 1971. بذلك، ينتهي تاريخ عائلة الأسد، المنحدرة من عشيرة الكلبية في القرداحة بمحافظة اللاذقية، التي حكمت سوريا […]

