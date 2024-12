مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على تقوية العراق حتى لا ينتقل الصراع إليه

2024-12-08 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، على تقوية العراق حتى لا ينتقل الصراع إليه. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "سنعمل على تقوية إسرائيل والعراق والأردن حتى لا ينتقل الصراع إليها". وأضاف: "قلقون من انتقال الصراع في سوريا إلى الخارج". وتابع، أن "الولايات المتحدة لن تنخرط عسكريا في الحرب الأهلية السورية".

