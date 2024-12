المعاون الخدمي: محاسبة المشاريع الاستثمارية المتجاوزة على الممتلكات العامة في ذي قار تبدأ الآن

2024-12-08 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات المهندس سلامة السرهيد،أن بعض أصحاب المشاريع الاستثمارية والتجارية في المحافظة، مثل المولات والمطاعم، تسببوا بتخريب الممتلكات العامة كالأرصفة والشوارع و “منهولات” تصريف مياه الأمطار والمجاري دون رادع قانوني في السنوات السابقة. وأشار السرهيد، في حديثه لبرنامج هموم الناس الذي تبثه إذاعة...

