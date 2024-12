2024-12-08 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلن مارك زوكربيرغ أن مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI على وشك تجاوز علامة فارقة جديدة، مع اقترابه من 600 مليون مستخدم شهريًا، بعد أن تخطى حاجز 500 مليون مستخدم في أكتوبر الماضي. وترافق الإعلان مع إطلاق نموذج Llama 3.3 الجديد، الذي تقول الشركة إنه يقدم أداءً مماثلاً لنموذج Llama 3.1 405B، لكن بتكلفة أقل...

