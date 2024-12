بالاسماء: وجبة جديدة من صكوك قروض الإسكان تصل إلى ذي قار

2024-12-08 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن صندوق إسكان ذي قار عن وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الإسكان للمستفيدين في المحافظة، حيث تضم الوجبة 168 صكاً مصرفياً. وأوضح مدير الصندوق علي لطيف في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أنه سيتم صرف الصكوك وفقاً للمواعيد المحددة في القوائم. حيث سيتم صرف القوائم (1، 2، 3،...

