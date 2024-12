2024-12-08 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كيف تلقيت خبر سقوط النظام في سوريا ؟ ـ بفرح ـ بحزن ـ بصدمة ـ بلا ابالية ادناه الرابط:

The post كيف تلقيت خبر سقوط النظام في سوريا؟ first appeared on Observer Iraq.