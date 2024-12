2024-12-08 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “حرصاً على سلامة المسافرين للرحلات المجدولة الى لبنان وامتثالاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية …

The post مؤقتا.. إيقاف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت first appeared on Observer Iraq.