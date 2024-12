2024-12-08 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية ماء ذي قار عن قطع المياه عن جميع أحياء مدينة الناصرية اليوم الأحد، وذلك لإجراء أعمال إزالة تعارضات تتعلق بالأعمال الخدمية الخاصة بالدوائر المعنية. وأوضحت المديرية في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، أن انقطاع المياه سيستمر حتى الانتهاء من رفع التعارضات، مشيرة إلى أن جميع مناطق...

The post انقطاع مياه الشرب عن أحياء في مدينة الناصرية اليوم لإزالة تعارضات الأعمال الخدمية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.