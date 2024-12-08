2024-12-08 11:54:08 - المصدر: ايشان

كثيرة هي المحطات الرئيسية الكبرى في حياة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن ربما كان لحادث مروري، وقع على بعد آلاف الكيلومترات من المكان الذي كان يعيش فيه، التأثير الأكبر على حياته. إذ لم يكن من المخطط أن يتولى بشار الأسد الرئاسة خلفا لوالده لولا وفاة شقيقه الأكبر باسل في حادث سيارة قرب دمشق مطلع عام […]

ظهرت المقالة بشار الأسد.. محطات في حياة الطبيب الذي لم يكن مخططا له أن يكون رئيسا أولاً على ايشان.



