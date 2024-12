انهيار الليرة السورية بعد سقوط نظام الأسد

2024-12-08 12:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادشهدت الليرة السورية انهياراً حاداً غير مسبوق، بعد إعلان التلفزيون السوري سقوط نظام الأسد.وهوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 42 بالمئة في تداولات مدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق، حيث يساوي الدولار الواحد 22 ألف ليرة سورية الآن، بحسب موقع سورية اليوم لتداول العملات.وفي مدينة حلب وصل الدولار إلى 36 ألف […]

