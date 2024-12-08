العراق بقرر إخلاء سفارته في سوريا وينقل موظفيها إلى لبنان بعد تدمير السفارة الإيرانية من قبل "تحرير الشام"

2024-12-08 12:05:06 - المصدر: رويترز

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية يوم الأحد أن العراق أخلى سفارته في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان بعد ساعات من إطاحة مقاتلين من المعارضة بالرئيس بشار الأسد وإعلانهم السيطرة على العاصمة.

ولم تتطرق الوكالة لأسباب الخطوة.

لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن القرار اتخذ خشية اقتحام السفارة واحتجاز الموظفين. وسبق أن اقتحم المعارضون السفارة الإيرانية ودمروا محتوياتها.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه سوريا عمليات نهب وسلب واسعة النطاق بعد سقوط دكتاتور دمشق.