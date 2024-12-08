اللواء رسول: ‏الوضع على الحدود العراقية السورية تحت سيطرة القطعات العراقية

2024-12-08 12:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

‏اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، ان الوضع على الحدود العراقية السورية تحت سيطرة القطعات العراقية.

وقال رسول لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقية، اضافة الى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي"، مشيرا الى انه "تم تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل لكن الحدود محكمة و محصنة بشكل كبير".

وتابع ان "‏الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جدا وتحت سيطرة القطاعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثلة في الكاميرات الحرارية والاجهزة الفنية".