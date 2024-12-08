قوات الحدود: الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل وهناك أربعة موانع

2024-12-08 12:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود مع سوريا، مؤمن بالكامل وهناك أربعة موانع.وقال قائد قوات الحدود للمنطقة الثانية اللواء الركن خير الله عيسى، لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل ولدينا 4 موانع (خنادق، سواتر ترابية، ومانع سلكي قنفذي، جدار كونكريتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر )".وأضاف، أن "القوة الماسكة للمعبر ،مكونة من 4 ألوية و6 أفواج احتياط ضمن هذا القاطع ممتدة على طول الحدود وفوج مشاة آلي احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق ولا يمكن خرق الحدود بأي شكل من الأشكال والمنفذ مغلق".وتابع: "نحن بكامل الاستعداد والتأهب لأي احتمالات والحدود جميعها مراقبة بالكاميرات التي وصل عددها الى 105 كاميرات"، مؤكداً أنه "لا نحتاج الى تعزيز القوات المتواجدة على معبر القائم والأسلحة كافية ولن يكون هناك خرق".