ثلاث دوائر مهمة تنضم لإضراب الدوام في السليمانية

2024-12-08 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن موظفو دوائر التقاعد والضريبة والمرور في السليمانية، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، الإضراب عن الدوام، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وقال مراسل بغداد اليوم إن، "الإضراب عن الدوام شمل دوائر التقاعد والمرور والضريبة، فضلا عن الكوادر التربوية والمعلمين في السليمانية، ورابرين، وكرميان، وحلبجة، وسيد صادق، وبنجوين".

وأضاف أن "دوائر أخرى ستنضم للإضراب اليوم أو غدا، مثل كُتاب العدول، والبلدية، والكهرباء، والصحة".

وكان مصدر مطلع كشف، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن بدء الكوادر التربوية في السليمانية باليوم التالي إضرابا عن الدوام.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكوادر التربوية في مدارس السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورانيا وكفري أبلغت الطلبة بعدم الدوام يوم الخميس".

وأضاف أن "الكوادر التربوية بدأت الإضراب الشامل عن الدوام، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول حتى الآن، واحتمالية عدم صرف راتبين مع انتهاء العام الحالي".

وكشف مصدر مطلع، في الثالث من تشرين الثاني 2024، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".

وقال المصدر إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق"، مبيناً أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".



