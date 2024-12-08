2024-12-08 12:26:18 - المصدر: تاس

أكد رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، أن الحكومة السورية لا تعرف مكان تواجد بشار الأسد، الذي من المرجح أن يكون غادر البلاد على خلفية دخول المسلحين إلى دمشق.

وأوضح الجلالي في تصريح لقناة "العربية" أنه لا يملك معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، مضيفا "آخر تواصل مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

وأشار إلى أن الأسد قال "غدا نرى" تعليقا على التطورات الأخيرة.

وشدد رئيس الوزراء السوري على أن لا علاقة للحكومة بالأجهزة الأمنية التابعة للأسد.