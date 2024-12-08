وزير الداخلية يؤكد من الأنبار تأمين الشريط الحدودي مع سوريا بشكل كامل

2024-12-08 13:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الأحد، أن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مؤمن بشكل كامل من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده على هامش زيارته محافظة الانبار مع رئيس حكومتها المحلية.

وقال الوزير في المؤتمر، ان "الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مؤمن بشكل كامل من قبل قيادة قوات حرس الحدود بمنظومة موانع ممتازة اضافة الى المسك ومنظومة المراقبة الموجودة".

وأضاف أن هذا "الشريط الحدودي تم تعزيزه بقطعات اضافية من الجيش العراقي والحشد الشعبي، وقد مسكت خطاً دفاعيا ثانيا على خط الحدود".

وتابع الشمري انه "بالتأكيد هناك إجراءات احترازية في ظل التطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية وليلة امس، ويجب أن نحسب حسابا لكل شيء ضمن حدودنا وضمن محافظتي الانبار ونينوى بالذات المحاذيتين لسوريا".