2024-12-08 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تسيبر رحلات إلى العراق وتجنب الأجواء السورية.

يأتي ذلك على الرغم من قرار الخطوط الجوية العراقية، اليوم تعليق تسيير الرحلات الجوية إلى لبنان جراء التطورات الامنية الحاصلة في سوريا بعد اسقاط نظام بشار الاسد من قبل الجماعات المعارضة له.

وقالت الشركة في بيان: "عطفا على الاتصالات الواردة إلى شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حول تسيير الرحلات الى العراق، يهم الشركة أن تؤكد على تسيير جميع رحلاتها ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الأول 2024 واقلاعها في الوقت المحدد سابقا من بيروت الى العراق وذلك بعد تعديل مسار سير الطائرات لتجنب الأجواء السورية".

رحلات طيران الشرق الاوسط ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الأول 2024 الى العراق هي وبالتالي ستكون رحلتين الى بغداد ورحلة الى اربيل ورحلة الى النجف.

يذكر ان رحلات الخطوط الجوية اللبنانية قد توقفت تماما الى العراق بعد احداث التي حصلت على جنوب لبنان.