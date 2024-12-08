غلق وإخلاء السفارة العراقية في دمشق ونقل موظفيها إلى لبنان

2024-12-08 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، بإغلاق السفارة العراقية في العاصمة السورية دمشق، نتيجة الأحداث الأخيرة وسيطرة المسلحين على المدينة بالكامل.

وقال المصدر في حدث لـ"بغداد اليوم"، إنه" تم اخلاء السفارة العراقية في دمشق وهي الان مغلقة وتم نقل موظفي السفارة الى لبنان حفاظا على سلامتهم بعد دخول المعارضة السورية المسلحة الى العاصمة السورية".

واعلن التلفزيون السوري، صباح اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا بشكل رسمي وسيطرة المسلحين على البلاد.