جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق 4 تجار مخدرات

2024-12-08 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 3 كيلو غرام و 175 غرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".