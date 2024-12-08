رئيس الجمهورية يؤكد أهمية معالجة ظاهرة الانبعاثات الغازية والحد من انتشارها

2024-12-08 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية معالجة ظاهرة الانبعاثات الغازية والحد من انتشارها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير البيئة هه لو العسكري، وفي مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الوزير بمناسبة تسنمه منصبه وزيرا للبيئة".

واضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة خطط وزارة البيئة واستراتيجياتها الرامية لحماية وتحسين الواقع البيئي في البلاد"، مشيرا الى "ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وتبعاته السلبية على الحياة مستقبلا".

واشار رئيس الجمهورية وفقا للبيان، الى "أهمية معالجة ظاهرة الانبعاثات الغازية والعمل على الحد من انتشارها"، مؤكداً على "وجوب استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة وأمانة بغداد وباقي الجهات ذات العلاقة لمتابعة ورصد جميع أنواع الأنشطة المخالفة الموجودة في الماء والتربة والهواء، والتي تسبب الضرر للواقع البيئي".

من جانبه، قدّم العسكري "شرحا عن أهداف وزارة البيئة في مكافحة التلوث، وخطط مواجهة التغيرات المناخية وبما يحقق بيئة صحية في البلاد".